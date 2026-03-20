El doctor que presenció la autopsia de Jeffrey Epstein pone en duda su suicidio: "Es típico del estrangulamiento homicida"
Mamen Sala, desde 'Horizonte', se pone en contacto con el doctor Michael Baden que estuvo presente en la autopsia de Jeffrey Epstein
Avance | 'Horizonte' habla con el doctor que participó en la autopsia a Jeffrey Epstein: "No estoy de acuerdo con la versión oficial"
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Mamen Sala, compañera de 'Horizonte', ha conseguido hablar con uno de los forenses que estuvo presente durante una de las autopsias a Jeffrey Epstein: Michael Bane.
Gracias a ella, el programa tiene información inédita e imágenes "muchas de ellas muy impactantes" de las cuales, solo emiten "las que podamos ver y no dañen a las personas que en este momento estén viendo el programa". Él es Michael Baden, quien está convencido tras la autopsia "que hay cosas inexplicables" y las cuales argumenta.
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