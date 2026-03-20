Horizonte Madrid, 20 MAR 2026 - 00:49h.

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Mamen Sala, compañera de 'Horizonte', ha conseguido hablar con uno de los forenses que estuvo presente durante una de las autopsias a Jeffrey Epstein: Michael Bane.

Gracias a ella, el programa tiene información inédita e imágenes "muchas de ellas muy impactantes" de las cuales, solo emiten "las que podamos ver y no dañen a las personas que en este momento estén viendo el programa". Él es Michael Baden, quien está convencido tras la autopsia "que hay cosas inexplicables" y las cuales argumenta.