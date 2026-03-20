Horizonte Madrid, 20 MAR 2026 - 02:31h.

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Juan Miguel Zunzunegui, historiador y autor del libro 'Al día siguiente de la conquista', interviene en 'Horizonte' para comentar la polémica relación de México y España, la cual ha vuelta a la palestra tras las palabras del rey VI.

Y es que al presentador le gustaría que le explicase a los espectadores el titular de 'El País' que dice "ambos países dan pasos para normalizar sus relaciones": "¿Qué se ha deteriorado entre México y España? ¿Se ha deteriorado algo? No acabo de entender muy bien".

El historiador considera que se ha deteriorado "de manera artificial" por un motivo: "De alguna forma tenemos que distraer a los mexicanos de todo lo que sale mal en México y qué mejor que echarle la culpa a España de todo lo que pasó o no pasó hace 500 años".

Es en este momento en el que tratan de resolver una duda sobre la conducta de sus compatriotas de la que se dieron cuenta en su viaje a México, hace un año y medio.

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Así se sintieron Iker Jiménez y Carmen Porter en México

El presentador le comenta a Juan Miguel Zunzunegui que hace un año y medio viajaron a México para grabar arqueología y, aunque les trataron "fenomenalmente" y nadie les puso "ningún problema", Iker Jiménez asegura que "hay una sensación de que somos unos ladrones, de que somos unos asesinos, de que exterminamos a todo el mundo…".

Además, Carmen Porter le recuerda que, mientras grababan unas ruinas, alguna de las personas que se encontraban en el lugar "ya intentaban ocultar una serie de cosas que habían pasado y que sabíamos perfectamente que pasaba en los templos": "Intentaban ocultar esa parte de la historia, lo cual no lo comprendíamos". Y, aunque la periodista trató de preguntárselo en varias ocasiones, tuvo la sensación de que no querían hablar del tema.

Para el entrevistado, esto se debe a que "los políticos populistas viven de generar rencor, discordia, de fragmentar a los pueblos y, en realidad, de distraernos". Juan Miguel asegura que en el país hay "una corrupción rampante", en el que "nada funciona" y con "100.000 asesinatos al año" e intentan desplazarlo "echándole la culpa a España". De hecho, afirma que "la conquista de México es una mentira, no existió nunca".

Esto le hace preguntarse a Iker Jiménez si esa exacerbación a la que hace referencia el historiador es tal que llega a "al punto de cambiar la historia hasta los cimientos arqueológicos" porque en su viaje "evitaban unas partes que son muy interesantes y que antropológicamente son fundamentales de las crónicas de los españoles y de lo que vieron, e incluso de los restos de cientos de infantes porque el sacrificio era un modus operandi": "Cuando se empieza a intentar modificar la historia, uno se queda sorprendido".

Sin embargo, el entrevistado considera que está sucediendo "en los dos lados del Atlántico" porque los libros de historia en España empiezan a partir de 1808: "Es apabullante".