Miguel Salazar Madrid, 03 JUN 2026 - 01:49h.

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El 'caso Leire' es solo una de las varias causas judiciales que cercan al PSOE y a Pedro Sánchez en estos momentos. El juez Pedraz investiga si la presunta fontanera socailista conisguió información sensible de fiscales y magistrados involucrados en casos como el de David Sánchez o Begoña Gómez, entre otros.

Las declaraciones que han hecho estallar a Díaz

El guardia civil y vicepresidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI Josema Vallejo ha hehecho unas declaraciones en 'Código 10' que han hecho estallar a la exmilitante socialista Susana Díaz. "Leire quería disparar al teniente coronel Balas, y la UCO y la Guardia Civil había disparado primero. Estáis hablando de la Guardia Civil. Estas cosas al partido socialista le pasan mucho, las cloacas, lo de los 140 años de honradez...", lanzaba Vallejo.

Susana Díaz no ha dudado en intervenir en el programa de Cuatro tras estas palabras. "Me parece miy gruesa esa afirmación, da frío que lo diga alguien como tú", le traslada.

Vallejo firmaba que habla "en nombre de una asociación policial". "Tengo bastante más respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que el que tú estás mostrando a un partido democrático con 150 años de historia", le decía tajante Díaz.