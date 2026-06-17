Horizonte Madrid, 17 JUN 2026 - 23:43h.

Descubre qué ha sido lo que ha provocado un estallido en mitad del directo de 'Horizonte'

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Mientras Luis María Pardo comentaba la declaración de Zapatero, un "petardazo" en el plató de 'Horizonte' interrumpía el debate y las reacciones no tardaban en llegar: "¡Ostras!".

Iker Jiménez preguntaba al equipo: "¿Alguien nos puede decir qué ha pasado?". Carmen Porter, a su lado, intuía que "ha estallado algo, un foco". El suceso se quedaba en una incógnita hasta la vuelta de la publicidad.

La explicación al "petardazo"

A la vuelta de publicidad, el presentador señala que la audiencia del programa estaba haciendo "viral" el estruendo que ha sonado en plató y que reproduce en su teléfono.

El equipo ha descubierto de dónde venía: "El robot, que es un 'ojo apagado, autónomo, tipo dron, robot', ese ha sido". El motivo por el que ha estallado lo están mirando.