Horizonte Madrid, 17 JUN 2026 - 23:03h.

Este es el motivo por el que no se le ha permitido a Luis María Pardo acudir a la declaración

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Hablando sobre el tema del día, la declaración de Zapatero como imputado en el caso 'Plus Ultra', Carmen Porter le pregunta en 'Horizonte' a Luis María Pardo por qué no les han dejado entrar a ellos como acusación popular. Aquí su respuesta:

El motivo por el que no se ha permitido su asistencia

Según explica el abogado, "a partir del caso Ábalos se decidió que las acusaciones populares debíamos estar unificadas por una sola acusación".

Sin embargo, en el caso de David Sánchez y en el caso Begoña sí que se les permite estar en las declaraciones. De hecho, señala: "en el caso de David Sánchez, afortunadamente al desunificarnos de la Audiencia Provincial, pudimos acreditar, además que fui yo quien lo hizo, que había un correo que era pedrosanchez1212 y que aparecía precisamente en esas informaciones reservadas de la UCO con la declaración de la Directora General de la Guardia Civil, donde ha venido a decir de que esas informaciones o no se llegaron a abrir o no eran importantes, eran presiones que se ejercieron contra los mandos de la UCO".

"Gracias a ese juicio que hemos podido dar a conocer que la Unidad Central Operativa desarrolló con presiones absolutamente por parte del Gobierno a través de esas informaciones reservadas para, a mi modo de ver, intentar limitar la investigación y el juez Peinado igual", añade.

No obstante, quiere puntualizar para ser "fiel" a su compañero Alberto Durán el cual tiene la dirección unificada: "Todo lo que yo le he solicitado en todo este tiempo, él ha accedido absolutamente tanto conmigo como con Javier María Pérez Roldán, el otro abogado de la acusación popular, de escucharnos y solicitar lo que nosotros le hemos ido pidiendo".