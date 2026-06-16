Miguel Salazar Madrid, 16 JUN 2026 - 22:11h.

Compartir







Jorge Calabrés ha definido la situación política actual como un "momento de ebullición total". El colaborador de 'Horizonte' reflexiona tras los datos que hemos ido conociendo sobre el 'caso Leire Díez', la supuesta trama que pretendía torpedear las causas que cercan a Pedro Sánchez y al PSOE.

"Estamos en el mes fuerte o incluso en el año fuerte", asegura como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Calabrés incide en "una guerra contra el periodismo y los periodistas". "Todos estamso en el foco de esas cloacas", apunta.

Calabrés cree que hay "un objetivo" por parte de "la cloaca"

El colaborador del programa de Cuatro presentador por Iker Jiménez decide incluso avanzar qué puede suceder en los próximos meses con respecto a ese "nivel de batalla" que explica. "Van a intentarlo con periodistas, me adelanto ya a lo que va a pasar", detalla Calabrés.

Dice además que "el objetivo número uno", a su juicio, "son los periodistas y los medios de comunicación" porque "la cloaca sigue existiendo".