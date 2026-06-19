Horizonte 19 JUN 2026 - 01:03h.

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La investigación judicial del caso Plus Ultra sigue sumando nuevas líneas de cooperación internacional. Durante su intervención en 'Horizonte', el corresponsal en EE. UU, David Alandete pone el foco en la participación de agencias estadounidenses en las pesquisas de la Audiencia Nacional y ha destacado especialmente el papel de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA).

En su conexión en directo, Alandete habla de la investigación bilateral entre Estados Unidos y España: "Está claro que hay cooperación a nivel policial. Cuando hay una instrucción de este tipo, se solicitan contactos que puedan tener información y esta claro que el tema venezolano y de Plus Ultra toca directamente a Estados Unidos".

Respecto al auto que se ha hecho público tras la declaración de Zapatero ante la Audiencia Nacional, David Alandete habla de la colaboración de distintas agencias federales estadounidenses dentro de la investigación y subraya la referencia expresa a la DEA:

"Una parte mucho más llamativa en el auto es que hay cooperación con otras agencias como la DEA, la agencia antidroga que actúa contra el lavado de dinero. Ahí hay algo muy gordo porque, ¿con quién hemos visto a Zapatero? Con Maduro en numerosas ocasiones ¿Por qué está Maduro en una prisión ahora mismo? Por narcotráfico. Hay una referencia muy clara a que la DEA ya ha suministrado al juez información y hay una comisión rogatoria pendiente para buscar una ampliación de esa información", asegura.