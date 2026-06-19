Horizonte 19 JUN 2026 - 01:46h.

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Tras la imputación de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, Pedro Sánchez ha mostrado su respaldo al expresidente. Desde Bruselas, donde participa en la cumbre del Consejo Europeo, el presidente del Gobierno ha asegurado que confía en la inocencia de Zapatero y le ha trasladado públicamente su apoyo y el del PSOE.

Tras estas declaraciones del presidente, la periodista de OKDiario y analista política, Esther Jaén, desvela en 'Horizonte' cuál es el ambiente en el partido socialista: "Están alucinados. Están en una lucha escocesa porque hasta hoy ya había empezado una muerte civil de Zapatero. Porque el presidente del Gobierno, desde la última sesión de control, en la que manifestó su apoyo, ya no había vuelto a decir nada más".

"Como Sánchez estaba callado, en el partido socialista empezó un desmarque absoluto. Y de repente va hoy y sale el presidente del Gobierno le vuelve a dar el apoyo. Entonces, claro, los tiene en una permanente lucha escocesa. Yo creo que piensan que esto pinta color hormiga", añade la periodista.

Alberto Sotillos: "El partido socialista ha ganado tiempo"

Por su parte, el analista político, Alberto Sotillos, asegura que el partido socialista siente que "han ganado tiempo": "Saben que las informaciones son tremendamente destructivas. Se puede llevar por delante al partido, la historia y mucho más. Si sale todo lo que puede salir, el sistema democrático español se puede tambalear porque se han permitido cosas y se han llegado a límites sospechosos muy complicados".

"Pero al Partido Socialista casi que le ha venido como un balón de oxígeno la nueva tendencia de Zapatero, sobre todo con las partes de las joyas, de 'lo han hecho todos'. Zapatero sabe que la parte legal va a ser larga y tiene que salvar la parte visual, emocional (...) El Partido Socialista estaba a punto de echar el cierre y esta tarde ha conseguido decir: "¿Y si creemos un poquito a Zapatero"', concluye.