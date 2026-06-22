Víctor de Aldama señala a Pedro Sánchez tras conocer la sentencia del 'caso Koldo': "Le debería preocupar ir a la cárcel"
El empresario se sienta en 'Horizonte' horas después de conocer que podrá evitar la cárcel si cumple una serie de requisitos
Víctor de Aldama, a lágrima viva al narrar cómo ha recibido la sentencia del Supremo: "En ese momento se me pasa por la cabeza mi hija"
'Horizonte', en Mediaset Infinity
"Menuda 'inventada'", dijo Pedro Sánchez a los medios al conocer la estrategia de defensa que iba a mantener Víctor de Aldama en el 'caso Koldo'. Tras volverlo a escuchar en 'Horizonte' y después de que el Tribunal Supremo le haya condenado a 4 años de cárcel que podrá eludir, el empresario lanza un claro mensaje en un momento difícil para el PSOE y el Gobierno por los casos judiciales que cercan al partido y a Pedro Sánchez.
El aviso de Víctor de Aldama
"Se está demostrando que es el número uno", dice en base a los informes lanzados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre el 'caso Leire Díez'. "Lo he vivido en primera persona, que es el número uno y me ha dicho a mí personalmente 'gracias por todo, estoy informado de todo'", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.
Víctor de Aldama asegura que "lo que menos le debe preocupar" a Sánchez es "dimitir o convocar elecciones" como pide el Partido Popular. "Le debería preocupar ir a la cárcel", lanza en el programa de Cuatro.