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Víctor de Aldama señala a Pedro Sánchez tras conocer la sentencia del 'caso Koldo': "Le debería preocupar ir a la cárcel"

Víctor de Aldama señala a Pedro Sánchez tras conocer la sentencia del 'caso Koldo': "Le debería preocupar ir a la cárcel"
El aviso de Víctor de Aldama sobre Pedro Sánchez: "Le debería preocupar ir a la cárcel". cuatro.es
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"Menuda 'inventada'", dijo Pedro Sánchez a los medios al conocer la estrategia de defensa que iba a mantener Víctor de Aldama en el 'caso Koldo'. Tras volverlo a escuchar en 'Horizonte' y después de que el Tribunal Supremo le haya condenado a 4 años de cárcel que podrá eludir, el empresario lanza un claro mensaje en un momento difícil para el PSOE y el Gobierno por los casos judiciales que cercan al partido y a Pedro Sánchez.

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El aviso de Víctor de Aldama

"Se está demostrando que es el número uno", dice en base a los informes lanzados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre el 'caso Leire Díez'. "Lo he vivido en primera persona, que es el número uno y me ha dicho a mí personalmente 'gracias por todo, estoy informado de todo'", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

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Víctor de Aldama asegura que "lo que menos le debe preocupar" a Sánchez es "dimitir o convocar elecciones" como pide el Partido Popular. "Le debería preocupar ir a la cárcel", lanza en el programa de Cuatro.

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