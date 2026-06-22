Miguel Salazar Madrid, 22 JUN 2026 - 23:05h.

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"Menuda 'inventada'", dijo Pedro Sánchez a los medios al conocer la estrategia de defensa que iba a mantener Víctor de Aldama en el 'caso Koldo'. Tras volverlo a escuchar en 'Horizonte' y después de que el Tribunal Supremo le haya condenado a 4 años de cárcel que podrá eludir, el empresario lanza un claro mensaje en un momento difícil para el PSOE y el Gobierno por los casos judiciales que cercan al partido y a Pedro Sánchez.

El aviso de Víctor de Aldama

"Se está demostrando que es el número uno", dice en base a los informes lanzados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre el 'caso Leire Díez'. "Lo he vivido en primera persona, que es el número uno y me ha dicho a mí personalmente 'gracias por todo, estoy informado de todo'", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Víctor de Aldama asegura que "lo que menos le debe preocupar" a Sánchez es "dimitir o convocar elecciones" como pide el Partido Popular. "Le debería preocupar ir a la cárcel", lanza en el programa de Cuatro.