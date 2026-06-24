Horizonte Madrid, 24 JUN 2026 - 22:34h.

Gertru le comentaba a Zapatero "te imaginas lo que hace Iker Jiménez con esto... Les va a estallar la cabeza": Aquí el motivo

No te pierdas ningún programa completo de 'Horizonte', en Mediaset Infinity

Compartir







Esta noche, Iker Jiménez aclara en 'Horizonte' uno de los misterios que exponen los mensajes de Zapatero y su secretaria Gertru: "Nos ha pasado una sincronicidad, una de esas que se da una vez cada mucho tiempo".

Con el informe nuevo de la UDEF sobre Zapatero en la mano, el presentador confiesa que han descubierto en uno de los mensajes aparece él mencionado: "Gertru para Zapatero: la fecha es 24 de junio del año 1985, justo 40 años antes porque se envía en junio del 2025. Dios, contesta Zapatero y Gertru dice, si no fuese por lo que han tardado en decírmelo, pensaría que el súper ministro se lo estudió. Te imaginas lo que hace Iker Jiménez con esto... Les va a estallar la cabeza".

PUEDE INTERESARTE EN VÍDEO | El momento en que la policía saca del agua al hombre que intentó agredir sexualmente a una turista en Almería

Sin entender a qué se referían, el equipo se ha puesto a investigar y han llegado a esta conclusión que explica Iker Jiménez en el programa.

El contexto por el que aparece mencionado Iker Jiménez

Al ver que los mensajes estaban descontextualizados, Iker Jiménez llega al fondo del asunto metiendo el equipo la fecha 24 de junio de 1985 en la Inteligencia Artificial para saber qué sucedió ese día.

"Resulta que el 24 de junio de 2025 en un acto llamado Orgullo y Justicia, Bolaños le imponía la Gran Cruz Raimundo Peñafort a Zapatero y de modo póstumo a Zerolo", informa. Sin embargo, la sincronicidad llega cuándo se dan cuenta de que justo 40 años antes de la fecha en que se daban esos premios, Tomás Rodríguez Bolaños era galardonado con la Gran Cruz del Orden del Mérito.

"Gertru debe ser amiga también de las sincronías", apunta el presentador dado que estaba dando a entender que "el Superministro Bolaños te da a ti esta o te la va a dar o te la ha dado esta condecoración y 40 años antes, otro Bolaños le pasó lo mismo".

Lo que no se esperaba Iker Jiménez es que, al mirar la fecha de su teléfono, también coincide la fecha: 24 de junio de 2026. "Esto nos enteramos hoy y nos damos cuenta todos con un escalofrío que estamos hablando de esta sincronicidad, de esta aparición dentro del auto el mismo día exacto", añade. "Esto es una sincronía triple, brutal", continúa.