Horizonte 25 JUN 2026 - 22:55h.

¿Qué son los terremotos gemelos? El sismólogo Emilio Carreño responde en 'Horizonte' tras la tragedia en Venezuela

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Esta madrugada un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter ha sacudido el norte de Venezuela. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha elevado la cifra de fallecidos a 188 y 1.520 heridos. ‘Horizonte’ analiza las últimas informaciones sobre esta tragedia y el sismólogo Emilio Carreño nos cuenta cómo se produce el fenómeno del doblete sísmico o terremotos gemelos.

"Se habla de lo raro que es que se den dos terremotos tan importantes, prácticamente juntos, pero no es la primera vez. No ha sido tan raro", comenzaba diciendo el sismólogo, que seguidamente explicaba: "Ha habido un terremoto de 7,2 que ha disparado otra zona cargada de tensiones que estaba próxima y que se ha relajado como consecuencia del primer terremoto".

Respecto a la evolución de las cifras de las víctimas y desaparecidos en las primeras horas del seísmo, Carreño reconoció que se sintió extrañado por la disparidad de los primeros balances, aunque explicó que todavía es pronto para conocer el alcance real de la tragedia: "Me extrañaba mucho porque en Venezuela hay buenas comunicaciones para saber inmediatamente si ha habido daños o no, si ha habido muertos"

Emilio Carreño: "El esperar que haya tanta gente herida se debe al tipo de asentamientos"

El sismólogo recordó además que la zona afectada ya sufrió una grave catástrofe natural en 1999, un antecedente que, según él, sirve para entender la magnitud de los daños actuales: "Esta zona costera precisamente sufrió un deslizamiento de barro y agua que está considerado la mayor catástrofe de barro y agua que ha ocurrido en tiempos históricos que se conoce"

Por último, Carreño comentó cómo el tipo de terreno y la construcción de las viviendas podría haber agravado las consecuencias del doble terremoto: "El material sobre el que se habrá construido en esta zona costera es un material de aluvión y barro con casas seguramente no muy altas. Las casas no muy altas sufren mucho cerca de los epicentros del los terremotos".

"Caracas tiene un suelo de aluvión donde ya en 1977 hubo edificios caídos por el tipo de asentamiento. Y hay otra zona en Caracas, el centro, que es roca, que no se han caído. El esperar que haya tanta gente herida o fallecida se debe al tipo de asentamientos y quizás la mala construcción de los últimos años", concluyó.