Horizonte 30 JUN 2026 - 22:14h.

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El terremoto en Venezuela sigue acaparando todas las portadas, debido a la cantidad de muertos, heridos y desaparecidos que está dejando un doble seísmo que tiene tanto a Venezuela como a todo el mundo paralizado. Y si a alguien tiene paralizado es al propio pueblo venezolano, quien se está volcando como nunca dejándonos imágenes que pasarán a la historia. Pues bien, Iker Jiménez ha comenzado el programa de 'Horizonte' asegurando que hay un "recuerdo que no se le irá nunca de la memoria, porque hay que vivirlo".

Según ha contado Iker Jiménez, cuando acudió a Valencia en plena DANA junto a Ángel Gaitán en 2024, concretamente a la zona cero, en un momento dado escuchó unas voces en una de las calles de Paiporta mientras llevaba leche y otros recursos a algunas personas que se encontraban en apuros: "Se quedaron parados... eran tres personas que estaban robando en todos los vehículos. En algunos vehículos, hasta hace poco, había personas".

La experiencia de Iker Jiménez en la DANA

Iker Jiménez ha señalado que algunos vecinos le contaron que habían robado gafas de sol y cosas inservibles, rompiendo los cristales y cometiendo otro tipo de improperios: "Vimos a personas llevándose televisores, estantes enteros de una óptica y muchas cosas. Habíamos vivido algún terremoto y no llegamos a observar ese fenómeno que viene después y que demuestra muy bien cómo es el alma humana. Mientras hay gente dejándose la vida por salvar a otros, hay alimañanas que acuden a los sitios para llenarse la bolsa".

El presentador de 'Horizonte' menciona lo que está ocurriendo en Venezuela, con muchísimos saqueos en la zona cero de los terremotos que nos hacen ver la desesperación en la que están sumergidos. "En las catástrofes surge lo mejor y lo peor del ser humano", añade Carmen Porter.

Por último, Iker Jiménez señala que en Valencia fue junto con un guardia civil e identificó a unas personas que habían afilado una serie de varillas "pinchando entre los coches": "Esto yo lo he visto y lo he vivido. Tiene que ser difícil la situación".