El riesgo de sadfishing: la moda de dar pena en redes para ganar dinero o conectar

Sandra Mir 30 JUN 2026 - 17:10h.

Lo que es una moda que puede tener sus riesgos es el sadfishing, usar las redes sociales para dar pena.

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Hoy es el día de unas redes sociales que usan 8 de cada 10 españoles. Las usamos para relacionarnos, para trabajar, para entretenernos. Están en nuestro día a día. En España hay 39 millones de usuarios de redes sociales, el 81% de la población. La más usada, YouTube con tiene 39 millones, seguido de Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook y X. El tiempo que las usamos es de 1 hora y 54 minutos al día.

Lo que es una moda que puede tener sus riesgos es el sadfishing, usar las redes sociales para dar pena, para contar sus problemas, para llorar... para pedir ayuda. Las redes están llenas de estas publicaciones. Es una forma de pornografía emocional. Contar las penas más intimas se ha convertido en moda.

Ponen una música triste y simplemente lloran. Reproducen hipando sus canciones favoritas. Otros expresan su tristeza y ansiedad con palabras. Pero hay una línea muy delgada entre los mensajes de auxilio reales y los que son para captar seguidores.

Como señala la experta Patricia Sánchez, psicóloga del Centro TAP, detrás de esto puede ser "la necesidad de conectar, también puede ser una búqueda de likes para monetizar. Si decimos eso de no es para tanto, está sobreactuando, lejos de calmarnos puede provocarnos más sensación de soledad y rechazo".

Abrirse de esta manera en una cuenta, en vez de aprobación puede conseguir el efecto contrario. Si vemos esto. Nunca acusen ni critiquen a nadie de fingir porque puede que haya un problema de salud mental real. "Sentirse acompañado debe ser con el entorno más cercano, no en las redes sociales".

El consejo no puede ser mas claro. Si el problema es real en las redes sociales no se va a solucionar nunca.