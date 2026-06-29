Horizonte 29 JUN 2026 - 23:51h.

Las reacciones se suceden en plató ante el nuevo libro del exsecretario de Organización del PSOE: "Es un intento de blanqueo"

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Al término del último programa que ‘Horizonte’ ha emitido en Cuatro, el nuevo libro de Santos Cerdán llamado ‘La caída’ ha salido en la mesa de debate del programa de tertulias, con un Iker Jiménez que ha dado paso a algunos fragmentos de un libro en donde el ex secretario de organización del PSOE critica los “juicios mediáticos constantes e intensos” y defiende la presunción de inocencia, además de explicar sus propias vivencias, ya no solo fuera de la cárcel si no también en ella.

Pues bien, las reacciones en el plató del programa de Cuatro se han sucedido, con un Iker Jiménez asegurando que si es un libro “autoeditado” es porque tiene la necesidad o quiere que esto sea conocido: “Contrasta mucho con el silencio público prolongado y sostenido que ha mantenido cuando los periodistas le preguntaban, ¿no?”.

Las reacciones se suceden en el plató de 'Horizonte'

Posteriormente, Carmen Porter ha leído otro fragmento del libro, provocando las siguientes palabras de Iker Jiménez: “El Góngora de Soto del Real”, ha dicho el presentador de ‘Horizonte’. El doctor Cabrera, por su parte, ve esta publicación del libro como un “intento de blanqueo mediático del caso” por su parte.

“Estoy enganchado… le vamos a convertir en un best seller mediático de impacto”, ha concluido Iker Jiménez, dando así por finalizada la ‘ronda de reacciones’ en ‘Horizonte’ al libro que Santos Cerdán ha publicado desde la cárcel.