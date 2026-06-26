Horizonte 26 JUN 2026 - 02:08h.

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Este jueves, 25 de mayo, el Congreso de los Diputados ha aprobado la iniciativa impulsada por el PP de instar a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, con el respaldo de Junts y Vox. La reacción del presidente del Gobierno tras la votación ha centrado parte del debate en 'Horizonte', donde varios colaboradores, como el analista político, Alberto Sotillos, criticaron con dureza a Sánchez.

Tras conocerse el resultado de la votación, Pedro Sánchez sonrió y aplaudió desde su escaño mientras parte de la oposición coreaba los gritos de "dimisión". Seguidamente, estrechó la mano con varios de los diputados de su bancada. Respecto a esta actitud del presidente del Gobierno, Alberto Sotillos afirmó:

"¿Aplaudes que te está pidiendo el Parlamento que te nombró que dejes de ser presidente? ¿Te provoca esa sensación de felicidad? Bueno... probablemente la tenga porque sabe que no le van a echar, no va a convocar elecciones y no va a presentar esa moción de confianza".

El analista político aseguró que Pedro Sánchez tiene "secuestrados los procesos democráticos" porque, a su juicio, sabe que no prosperará una moción de censura y no tiene intención de someterse a una cuestión de confianza. "¿Reírte de todos los españoles y los diputados que son precisamente los que te han puesto ahí? Me parece patológico reírte de una cosa así", concluyó.

Beatriz Talegón: "Estamos retrocediendo en calidad democrática"

También se mostró igual de crítica la abogada y analista política, Beatriz Talegón, quien declaró tajante: "Aplauden como focas. Es una actitud irresponsable e infantil que muestra y evidencia la polarización". Un fenómeno que la analista define como "el rechazo emocional al adversario".

"Esto significa que estamos retrocediendo en calidad democrática cuando la política es el arte de llegar acuerdos y alcanzar objetivos por el bien común de una sociedad desde puntos de partida diferentes. Uno baja un escalón, otro sube otro escalón, pero alcanzamos un punto de acuerdo que beneficie a toda la sociedad", añadía en el vídeo que encabeza a esta noticia.