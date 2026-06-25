Horizonte 25 JUN 2026 - 23:44h.

Los colaboradores de 'Horizonte' analizan la carta de apoyo a Pedro Sánchez y Begoña Gómez que circula en la militancia socialista

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La crisis política continúa marcando la actualidad después de que este jueves el Congreso aprobara instar a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. En medio de este escenario, ‘Horizonte’ analiza la carta de apoyo a Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez difundida entre la militancia del PSOE por WhatsApp: 'Yo con Pedro y Begoña'.

En la mesa de los colaboradores del programa, Carmen Porter ha leído algunos de los fragmentos de esta carta en la que los militantes del Partido Socialista manifiestan su adhesión, apoyo y cariño inquebrantable a Pedro Sánchez y Begoña Gómez:

"Querido presidente, querido Pedro, muchos nos preguntamos que habría sido de España sin tu firmeza, tu valentía, tu determinación e inspirador liderazgo para hacer frente a los embates inmorales e ilícitos de la derecha".

Asimismo, la colaboradora ha leído la parte de la carta dirigida a Begoña Gómez: "Las mujeres socialistas queremos alzar la vos de manera especial. Sabemos lo que significa que se ataque a una mujer por ser 'la mujer de'. Sabemos lo que hay detrás de ese desprecio y queremos decirle algo desde el corazón. No estás sola, estamos con ella".

Unas palabras que los colaboradores han comentado con humor. "Creo que esto le tiene que parecer ridículo hasta al propio presidente", ha asegurado Carmen Porter. "Están a cinco minutos de que escriban mensajes en redes sociales para que salgamos a las ocho de la tarde a aplaudir a Begoña", ha dicho Jorge Calabrés.

"Esto es fruto de un régimen de terror que se instala en mayo de 2024 en el Partido Socialista cuando el presidente entiende que el partido no está saliendo a defender lo suficiente a su mujer. Castigó con el látigo de indiferencia a todo su núcleo duro", ha afirmado con contundencia Ketty Garat.