Miguel Salazar Madrid, 26 JUN 2026 - 00:07h.

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Iker Jiménez, presentador de 'Horizonte', ha compartido una misteriosa experiencia que le sorprendió en el año 1996. El periodista asegura que estaba haciendo un reportaje en el Polígono de Tiro de las Bardenas, un campo de entrenamiento tipo aéreo situado en la Comunidad Foral de Navarra.

Un hombre con barba y con un maletín le sorprendió dos días

"Es la única vez que he sentido un seguimiento", comienza diciendo como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Iker Jiménez asegura que estaba junto a un compañero en las inmediaciones del polígono cuando de repente apareció un hombre con barba y con un maletín.

Era de noche. La experiencia se quedó ahí hasta que, en ese mismo año, caminaba por las calles del barrio de Salamanca de Madrid y ocurrió algo muy parecido. "Sale el mismo tipo corriendo con el maletín", relata en el programa de Cuatro.

Iker Jiménez asegura que "nunca" supo qué pudo ocurrir con ese individuo. "Quería que vosotros fueseis conscientes de que estaba ahí", asegura Carmen Porter.