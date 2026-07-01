Horizonte 01 JUL 2026 - 22:46h.

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Crisis en la Agencia Tributaria. Justo después de finalizar la campaña de la Renta, que concluyó el 30 de junio, son varias las salidas que se están dando, entre ellas la de la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, que dejará el cargo tras solicitar su relevo hace meses, según el Ministerio de Hacienda, además de los directores de Recaudación y de Inspección Financiera y Tributaria. Este tema ha salido en 'Horizonte' y Carmen Porter no ha dudado en reaccionar a ello de manera tajante.

Además, según 'El Debate', el PP ha vinculado a las joyas de Zapatero la salida de la jefa de la Agencia Tributaria y Hacienda a una petición "de hace meses". "Están dando muy mala imagen con el contribuyente", ha señalado Carmen Porter, en pleno directo de 'Horizonte'.

Pero las palabras de la copresentadora del programa de Cuatro -junto a Iker Jiménez- no se han acabado ahí, señalando que no entiende cómo a todos los ciudadanos, "por pasarte un día, te exigen no sé cuanto y a este que le han pillado un montón de joyas por más de un millón y no actúan contra él", lo que se traduce como un claro mensaje a Zapatero.

"No somos iguales ante la ley"

"No me sorprende, pero están diciéndole a la gente que es anormal porque no es igual ante la ley. No somos iguales ante la ley", ha dicho Carmen Porter, de manera tajante. Además, ha puesto el ejemplo de qué pasaría si una señora anónima tuviera unas joyas y "no le diera la gana pagarlas": "¿Qué le dirían?".