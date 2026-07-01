Comprar en Shein o Temu ya sale más caro y no son tres euros por paquete

Cristina Montalvo 01 JUL 2026 - 17:55h.

Afecta a todos los vendedores que envíen paquetes directamente a los consumidores desde países extracomunitarios.

Protestas, colas y polémica: Shein, el lado oscuro de la moda low cost que ya tiene tienda física en Francia

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Desde hoy, comprar a través de las grandes plataformas de comercio electrónico como Shein o Temu sale más caro porque la Unión Europea obliga a aplicar una tasa de 3 euros.

Afecta a todos los vendedores que envíen paquetes directamente a los consumidores desde países extracomunitarios y hablamos fundamentalmente de los asiaticos como Shein, Temu o Aliexpress, que copan la inmensa mayoría de los que entran en la UE.

Hasta ahora los paquetes con un valor inferior a los 150 euros, fundamentalmente ropa, juguetes o aparatos electrónicos estaban libres de aranceles, pero ahora Bruselas impone una tasa de tres euros. En teoría es a los vendedores, pero es previsible que estos repercutan el coste a sus clientes.

Y no, no tres euros por paquete como muchos pueden pensar sino por cada categoría de producto que incluya ese paquete. Si compras dos camisetas de algondón pagarás 3 euros de arancel por ese paquete. Pero, si en tu pedido hay esas dos camisteas, más un reloj y unas sandalias, el arancel aplicado será de 9 euros, tres por cada categoría de producto.

Estas tasas se imponen ahora porque cada día entran a la UE más de 16 millones de paquetes de bajo valor se ha más que caudruplicado desde la pàndemia. Dice Bruselas que muchos de ellos no cumplen con las normas europeas de seguridad, que están infravalorados y que el hecho de no contar con aranceles les de una ventaja injusta sobre las empresas que fabrican y venden en la Unión. Todo eso se quiere atajar con esta norma que, además, quiere abordar los problemas de control y medioambientales del transporte comercial masivo.