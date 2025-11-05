Protestas, colas y polémica: Shein, el lado oscuro de la moda low cost que ya tiene tienda física en Francia

El Gobierno francés ha iniciado precisamente este miércoles el procedimiento para suspender temporalmente en Francia la plataforma china de comercio electrónico Shein.

La noticia se produce el mismo día que Shein estrena su primera tienda física en Francia entre colas y protestas.

Hoy Shein, la plataforma china de moda rápida ha abierto su primera tienda física en Francia. Además de por el escándalo de las muñecas sexuales con apariencia infantil, -que ha provocado la reacción del Gobierno francés- su inauguración está enmarcada en medio de protestas y colas, informa Laia Forés. Es un reflejo de las contradicciones de la época en la que vivimos. Los que critican el modelo de negocio de Shein que le permite tirar los precios -con un ojo en la producción y los materiales- y los que consideran que es el acceso barato a la moda con unos salarios que no dan para comprar en las tiendas de renombre parisinas.

Así hemos podido ver hoy la presencia de las fuerzas de seguridad en la puerta y en los alrededores de los famosos almacenes beashvi de París que no ha servido para evitar las protestas por la apertura de la primera tienda física de Shein en Francia junto con largas colas para ser los primeros en comprar.

"Nos oponemos a que Shein se instale en el corazón de París. No hace más que hundir a las marcas comerciales francesas y europeas que sí ofrecen calidad", es el argumento de algunos de los que protestan con carteles ante la tienda física.

Carteles contra el impacto medioambiental y humano de estas prendas de bajo precio, producidas en condiciones opacas en Asia se han visto hoy en la inauguración de la tienda, en la que, como contraste, también había largas colas. La gente también defendía su derecho a comprar en ellas "por precios bajos ante la bajada de ingresos". Son dos caras de una realidad.

A Shein, los expertos y vendedores de moda no les gusta porque "sus productos son desechables, inaceptables para nuestro planeta. Y además no tienen ética. Es un rotundo no".

De hecho varias marcas de prestigio han abandonado los grandes almacenes parisinos BHV, enfrente del Ayuntamiento de la capital francesa y a dos pasos de la catedral de Notre-Dame, ante la llegada de Shein. Lo tienen claro. "No se pueden vender un par de zapatos por 10 euros a través de internet y con entrega a domicilio. No es posible. No con una producción legal". Porque la sombra de cómo se hacen los productos sigue ahí.

Moda de usar y tirar que tiene dividida a la población francesa, porque frente a los manifestantes se han visto también colas interminables para acceder a la tienda, que ha abierto a la una de la tarde. "Quizá estamos ante un cambio global. Con la economía en picado, venimos a comprar aquí, porque la gente no tiene dinero para algo mejor", dice una clienta esperando ya en la cola el primer día.

"Bravo por Shein. va a ser beneficioso para todos, para nosotros y para este centro comercial, elitista, que al fin se abre a la gente y aumentará sus ventas", dice otra.

Otras tiendas de Shein abrirán en breve en las Galerias Lafayette de cinco ciudades del país.

Francia inicia la suspensión temporal de Shein en comercio electrónico

Y esta inauguración comparte titulares con la reacción del Gobierno francés ante la polémica generada por la venta de muñecas de menores como juguetes sexuales. Precisamente este miércoles ha decidido iniciar el procedimiento para suspender temporalmente en Francia la plataforma china de comercio electrónico Shein hasta que demuestre que “todo su contenido cumple con las leyes y regulaciones vigentes” en el país.

“Por instrucciones del primer ministro, Sébastien Lecornu, el Gobierno suspende Shein temporalmente para que la plataforma demuestre a las autoridades que todo su contenido cumple con las leyes y regulaciones vigentes”, informó el equipo del ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, en un comunicado.

Los miembros de gabinete de Lecornu analizarán la situación “dentro de 48 horas”, según la escueta nota.

Poco después, Shein anunció en un comunicado que suspende la venta en Francia de productos ofrecidos por vendedores externos tras el escándalo por la venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas. Shein tomó esta decisión “tras las preocupaciones suscitadas por ciertos anuncios de vendedores externos independientes”.

El ministro de Economía advirtió el pasado lunes y reiteró ayer que al Gobierno “no le temblará la mano” para prohibir las actividades de la plataforma china en Francia si se demostraban actividades ilícitas.

La Fiscalía de París abrió a principios de esta semana una investigación a Shein por “difusión de imágenes o representaciones de menores de naturaleza pornográfica”.