Horizonte 07 JUL 2026 - 10:20h.

El colaborador anticipa también la posible estrategia de Delcy

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Delcy Rodríguez ha puesto en marcha un procedimiento de conciliación en Madrid contra Víctor de Aldama a raíz de las declaraciones que este realizó sobre un supuesto sobre con dinero vinculado a PDVESA y a la presunta financiación irregular del Partido Socialista.

El primer acto está fijado para el próximo 16 de julio como citación de conciliación. La respuesta de Aldama no se hizo esperar: el empresario ya ha anunciado que no piensa retractarse. "Él no se retracta, que se verán en los tribunales, donde tendrán que presentar las pruebas pertinentes", detallan en 'Horizonte'.

Además, Inda aclara uno de los elementos más llamativos del procedimiento que es que, si la causa prospera, la vicepresidenta venezolana podría verse obligada a personarse físicamente en España: "Si Delcy sigue adelante con esta demanda, tendrá que venir a España. Porque si hay un juicio, ella no puede declarar por videoconferencia. Tendrá que venir aquí, salvo que se le haga un Begoña y se le permita declarar por videoconferencia".

El colaborador concluyó: "Si se instruye el caso, si no lo desestima la justicia inicialmente, creo que ya tendrá que venir aquí a declarar".

La información más impactante la aportó el propio Jorge Calabrés, que desveló haber sido también destinatario de las presiones legales de Delcy Rodríguez: "Me ha enviado dos burofax por la información que publicamos sobre el sobre de Aldama también, para que nos retractáramos de esa información. No lo hicimos, porque nosotros lo que contábamos era la declaración de Víctor Aldama en esa causa secreta: lo que contenía el sobre, ese cupo de petróleo, cómo había cinco millones de euros que habían acabado como un anticipo también en Rusia".

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Calabrés fue más allá y anticipó la estrategia que, a su juicio, está siguiendo la venezolana: "Es una defensa que ya la veo venir desde hace un par de meses", afirmó, apuntando a que Delcy Rodríguez estaría actuando como "un peón más en esta ofensiva de defensa del Partido Socialista".