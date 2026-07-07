Horizonte Madrid, 07 JUL 2026 - 23:36h.

¿Qué contiene el sobre que confirmaría la financiación ilegal del PSOE?, Carlos Cuesta lo revela en el programa

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En ‘Horizonte’ estaban nerviosos por descubrir la información que trae su colaborador Carlos Cuesta. Y es que Víctor de Aldama va a aprovechar la querella de Delcy Rodríguez para dar más información: “Delcy puede haber metido la pata o estar comandada por alguien que está nervioso y está metiendo la pata, que yo creo que es la opción B”.

Según informa el periodista, tienen una cita de conciliación el 16 de julio donde tendrá que ratificar la querella. Si así lo hace, abrirá una investigación que aprovechará Aldama, según asegura el entorno del empresario, para aportar más pruebas con “información que se cruzaría con la de ese sobre”.

¿Qué aparece en el sobre de PDVSA?

El periodista afirma que “en ese sobre aparecen los cupos de extracción del petróleo y también referencias que, combinadas con información que se va a aportar permitirían identificar, no solamente la cuantía puesta a disposición del PSOE y de otros partidos de la internacional socialista, sino los nombres concretos de comisionistas”.

“No solamente aparecerían los importes totales, sino lo que determinados intermediarios y supuestamente cargos socialistas, algunos antiguos y otros no tan antiguos, que habrían cobrado comisiones por tramitar esos cupos de petróleo”, añade.

Y es que los cupos de petróleo los habrían puesto presuntamente en circulación en determinados mercados, concretamente los más mencionados según apunta el periodista son Moscú y Ankara, por un motivo que señala Carlos Cuesta: “Supuestamente allí te los monetizan”.

“Eso encajaría con las cuentas corrientes de alguien que ya es bastante famoso y que está ocupando en este momento bastantes portadas. Se podría comprobar que efectivamente estuvo en el tránsito y en la generación de ese circuito de financiación para el PSOE”, analiza el mismo.

Por lo tanto, Carlos Cuesta predice: “Cuidado porque sí va a haber información adicional y tengo la sensación de que esa información la iba a aportar sí o sí. Ahora, si encima tú le disparas y pones en duda su aportación de información, como tiene procesos en los que todavía puede tener problemas Aldama, va a reaccionar de la forma más rápida y virulenta posible”.