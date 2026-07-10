Horizonte 10 JUL 2026 - 00:29h.

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Tras la querella interpuesta por Delcy Rodríguez a Víctor de Aldama por injurias después de que el empresario le atribuyese la entrega de un sobre de la PDVSA (empresa estatal Petróleos de Venezuela), el cual probaría la financiación irregular del PSOE, Ramón Bermejo, portavoz de Aldama se pronuncia en 'Horizonte'.

En primer lugar, el portavoz ha contado en el programa cómo afronta Aldama la querella de la presidenta encargada de Venezuela: "No le preocupa para nada. Todo lo contrario". Respecto al material que contiene ese sobre, Ramón Bermejo cuenta: "Ese sobre se entregó en abril. Ha habido tiempo suficiente para haber sido examinado. La importancia no es solo el sobre, sino su contenido, las declaraciones que se han podido aportar y datos que se han dado que son relevantes para seguir avanzando y avanzando".

El portavoz de Aldama, sobre el sobre de la PDVSA: "Es entregado por la presidenta y tiene un grave problema"

Sobre si es cierto que fue la propia Delcy Rodríguez la que le entregó a Víctor de Aldama el sobre de la PDVSA, algo que ella niega rotundamente, el portavoz del empresario responde con contundencia: "Se lo entrega y además tiene un valor tremendo. Ella junto con el director general de PDVSA le manda esos cupos para una serie de cosas que tienen que ser muy concretas y que tienen que ir muy dedicadas a la presunta financiación, pero, sobre todo, hacia donde tiene que ir esa parte del producto de los cupos petrolíferos sabiendo que hay una sanción"

"En ese sobre además se confita directamente desde la vicepresidenta a Víctor Gonzalo de Aldama", añade Ramón Bermejo, que asimismo asegura: "Se ha hablado de la trazabilidad de ese sobre y está totalmente estudiado. Se han hecho todos los parte periciales para saber si podría haber estado trucado, todo lo contrario. Ese sobre es entregado por la por la presidenta y tiene un grave problema. Tendría que dar muchas explicaciones"