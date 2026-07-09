Horizonte Madrid, 09 JUL 2026 - 22:48h.

Esta es la explicación del doctor Cabrera a la actuación de los implicados del caso Leire Díez

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Tras salir a la luz un nuevo informe de la UCO donde se dice que Juanma Serrano fue clave en la contratación de Leire Díez en Correos y lo implica en operaciones de las supuestas cloacas del PSOE, a Bea Talegón le surge una duda psicológica que dirige al psiquiatra Cabrera.

"¿Dónde se pone la línea entre la obligación que uno siente de lealtad, del trabajo bien hecho, esa figura del Presidente, que puede pasar, sin darse uno cuenta a veces, la legalidad? Porque ellos parece que justifican lo de 'matar a los malos', el bien y el mal, me pongo la camiseta del bueno y el malo está enfrente porque yo estoy haciendo el bien... Como que el bien justifica los medios. Psicológicamente, ¿puede haber un halo de confusión debido al poder, a esa presidencia del Gobierno, a sentirse los héros de una película?", pregunta la presentadora.

La respuesta del doctor Cabrera

La respuesta del doctor Cabrera es clara: "El famoso libro que era de Pedro, ahí está la explicación de todo esto". "Él y ellos, los que aplauden, están convencidos no de la verdad, están convencidos de lo que quieren tener y de lo que quieren hacer", añade el colaborador.

Y es que José Cabrera considera que no son "buenos socialistas que quieren una sociedad mejor para igualar a todos los ciudadanos": "Esto es otro rollo".