El propietario del bar se defiende ante las acusaciones de Xiomara y asegura que no se venden drogas en su establecimiento

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Un mosso de paisano frena varias agresiones al cámara de ‘En boca de todos’ mientras intentaba informar sobre las continuas agresiones y venta de droga en la localidad de El Vendrell en Tarragona. Los vecinos denuncian la venta de droga en un bar de la zona y el regente asegura que esa información es falsa.

“Ha frenado que le dieran un botellazo en la cabeza, pero si se ha llevado un buen guantazo”, ha explicado Ana Gómez antes de que viéramos como había sido la agresión a nuestro compañero cámara cuando intentaba conseguir el testimonio de los vecinos acusados de sembrar el miedo en la zona.

Una agresión que ya comenzó a forjase la semana anterior cuando Jordi Juliá intentaba informar de la situación que denunciaban los vecinos. Xiomara, una vecina acosada e insultada a diario, se atrevió a denunciar en ‘En boca de todos’ como en la puerta de su casa venden droga, trapichean y se viven constantes peleas. El gerente del bar desde 2009, ha explicado que en su local no se venden drogas y que los altercados que se producen en la calle no tienen nada que ver con su negocio.

Xiomara asegura que en los juzgados le han dicho que las amenazas que recibe son leves y que no pueden hacer nada: “Cuando ya esté muerta, vendrá la policía para rodearme y que me vean”. Asegura que el problema es el bar, pero el regente del bar le ha explicado que el problema está en la calle y que él no puede hacer nada. Xiomara le ha asegurado que había escuchado a los detenidos decirle a los mossos que la droga la habían comprado en el bar.

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