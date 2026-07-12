La madre de los pequeños pidió ayuda a dos agentes para ir a buscar a sus pequeños que se encontraban con su abuela en la barriada de Almocáizar

La carretera había sido cortada por riesgo de que el fuego ocupara la calzada y era peligroso transitarla, pero los agentes decidieron acudir a ayudar a los pequeños

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AlmeríaEl jueves, cuando se originó el incendio de Almería, Inda se encontraba en Los Gallardos. Había dejado a sus hijos de 4 y 3 años con su suegra en Almocaizar, la barriada en la que comenzó el fuego. Su marido la llamó por teléfono y le advirtió de lo que estaba ocurriendo, y ella cogió el coche para ir a buscar a sus hijos. Se encontró la carretera cortada por dos agentes de la Guardia Civil, a los que pidió ayuda para ir a buscar a sus hijos, desesperada al ver el peligro.

Los agentes no se lo pensaron, los tres subieron a coche patrulla para ir a por los niños, por una vía llena de humo y con las llamas muy cerca. Finalmente pudieron recogerles junto a su abuela.

Hoy la familia se ha reencontrado con uno de los agentes entre abrazos, mucha emoción y agradecimiento por un final feliz, gracias a la ayuda de los agentes.