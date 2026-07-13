Antonio, vecino de Almocaizar (Almería), señala a una colilla como posible origen del incendio más trágico del siglo

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Ante las informaciones de que un poste abandonado perteneciente a una línea de electricidad privada que daba luz a un restaurante cerrado hace 19 años podría haber sido el foco que provocó el incendio de Los Gallardos en Almería, Antonio, un vecino de Almocaizar y familiar de los hosteleros, asegura que los dueños del establecimiento lo dieron de baja para no seguir pagando y están muy tranquilos.

En directo desde la zona en la que se desató el incendio más trágico del siglo, Clara Murillo, reportera de ‘En boca de todos’ nos ha informado sobre la última hora de la investigación del incendio de Los Gallardos. Un incendio que podría haberse producido ante la rotura de un poste de la luz podrido perteneciente a un restaurante abandonado que se encuentra al otro lado de la carretera.

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Una teoría ante lo que los vecinos de la zona se muestran incrédulos porque ese poste debería de haber estado anulado desde hace años. Antonio, uno de los vecinos, ha explicado en directo, que los propietarios del negocio, cerrado hace 19 años: “Son parientes de mi mujer y aseguran que cuando cerraron el bar lo dieron todo de baja para no pagar nada”.

Tiene la sensación de que el posible origen del incendio podría ser otro: “Esto está dejado de la mano de Dios, está cerca de una carretera con mucho tránsito de camiones porque hay una fábrica… Tiene pinta de que podría ser una colilla o yo que sé…”.

Jorge Badía, periodista de ‘El Español’, ha dado los detalles de la investigación que señala al poste como foco del incendio: “Encontraron restos de partículas incandescentes en la zona y eso es un indicio de que había electricidad en la zona… Un poste de madera podrido, que debería de estar dado baja desde 2009, pero que según el SEPRONA tenía partículas incandescentes… El cable podrido se prende, se parte y cae sobre el quitamiedos, metal con metal, saltan chispas… Están investigando por qué tenía electricidad ese poste si los propietarios del restaurante al que supuestamente pertenecía lo dieron de baja en 2009…”. Ha podido hablar con los dueños y aseguran que están muy tranquilos porque ellos dieron de baja la línea hace 19 años.

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