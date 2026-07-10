Por el momento hay 11 muertos, cuatro heridos graves y 20 desaparecidos

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El incendio forestal de Los Gallardos, Almería, ha dejado, por el momento, 11 víctimas mortales, 20 desaparecidos y hay miles de personas evacuadas en una tragedia que supone "el incendio de mayores consecuencias hasta la fecha" en la región.

Para conocer la última hora de la terrible tragedia, 'En boca de todos' ha conectado en directo con Raúl Esteban, coordinador de emergencias y protección civil de Móstoles.

Raúl explica por qué no se ve a nadie trabajando en el incendio: ''Eso es lo que vemos desde aquí. Eso habría que estar ahí para verlo. Tener en cuenta que los medios aéreos, que son los que coordinan a los medios terrestres, ahora mismo, si está tan cerca de la población, lo que se está haciendo es dejar el fuego, ir a defender la población. Por lo tanto, estarán haciendo cortafuegos cercanos a la población que haya''.

El coordinador de emergencia indica lo que habría que hacer: ''Retirar la vegetación, darle un perímetro de unos 30 metros más o menos para que realmente, pues no llegue al pueblo, si es que va a llegar, que por lo que veo, el humo y el fuego van en otra dirección''.

''Es importante que todas las pedanías estas que están en una interfaz forestal, que están dentro de tanta vegetación, preparen un perímetro de seguridad alrededor de ellas'', continúa explicando.

Por otro lado se pronuncia sobre si los vecinos deben irse o quedarse: ''En principio, yo creo que todo esto se lo están avisando. Les habrán avisado de que vayan preparándose. De que se queden en casa, de que no salgan en esta situación porque puede haber cambios de viento. Tener en cuenta que aquí no solo actúan bomberos forestales o bomberos de la comunidad como están allí o la UME, sino que hay un equipo muy importante de expertos que nos va a decir para dónde va a progresar el incendio''.