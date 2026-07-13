Marta Aguirregomezcorta 13 JUL 2026 - 14:46h.

Muchos vecinos de Bédar no han podido volver a sus casas, muchos porque viven en las lomas, en los barrancos que rodean a la localidad.

Sandra, una de las afectadas por el incendio en Los Gallardos, denuncia que no recibió una orden de evacuación: "No vino nadie"

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El incendio de Los Gallardos ha dejado en la zona un panorama lunar, desolador, con un perímetro de daños de 40 km, 7.000 hectáreas quemadas y 13 muertos. A esta hora el incendio ha quedado estabilizado, que no controlado aún. Afortunadamente, ya no se registran llamas activas. Una vez pasado lo peor, los vecinos se enfrentan a un paisaje devastador. Algunos aseguran que no llegaron a ser avisados, informa Noelia Camacho.

Muchos vecinos de Bédar no han podido volver a sus casas, muchos porque viven en las lomas, en los barrancos que rodean a la localidad. Algunas de sus casas han quedado arrasadas. Puertas, cristales, habitaciones destrozadas. En estas zonas la megafonía no se oyó, y nadie pudo avisar puerta por puerta. Las familias de Bédar consideran injusto que ahora se culpe a las víctimas. Un matrimonio belga narra el momento en el que fuego se plantó ante ellos. "El fuego ha saltado hasta aquí, no puedo echar la culpa a los que no han avisado, ni tampoco a las víctimas porque no es justo. El fuego iba a 7km/h, saltó, no pudieron avisar, no es culpa de nadie, ni Ayuntamiento ni nada. No podían. Cogimos el coche para escapar, por donde fuimos no había nada".

Serena, una pequeña pedanía de Bédar se salvó de milagro. La zona de alrededores se calcinó en menos de seis horas, "todo esto quedó arrasado", pero ahora los vecinos dudan de que el desalojo fuera la mejor idea. "Tu instinto era correr, lo que nos dijeron las autoridades es que evacuáramos y es es lo que estábamos haciendo, si algunos se hubieran quedado quietos tal vez se habrían salvado".