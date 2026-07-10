Horizonte 10 JUL 2026 - 02:13h.

Luis María Pardo sostiene que los informes de la UCO aportan los indicios suficientes para actuar judicialmente contra el presidente del Gobierno

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Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, ha anunciado en exclusiva en 'Horizonte' que el partido presentará una querella contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El abogado sostiene que la decisión se basa en los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO), que, a su juicio, contienen indicios suficientes para actuar judicialmente contra el jefe del Ejecutivo.

"Ha llegado el momento de actuar. Hemos vivido, durante los últimos dos años, cómo Pedro Sánchez está arrastrando a España y los españoles al abismo", comienza diciendo Luis María Pardo antes de afirmar que "los últimos informes la UCO están diciendo que se creó una red para desprestigiar a la justicia y a todo un entramado para intentar construir un relato de que podemos estar ante un golpe de estado judicial".

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El abogado asegura "los indicios de todos los informes de la Unidad Central Operativa, desde el caso Koldo, el caso Ábalos, el caso Plus Ultra, llegan a una persona determinada que es la que nombraba a los cargos dentro del partido, el secretario general del partido es Pedro Sánchez Pérez-Castejón, no es otro".

"Todo pasaba por él. Todos los indicios de todos los informes de la UCO dejan blanco sobre negro que el jefe del gabinete del presidente del Gobierno de Pedro Sánchez estaba involucrado en una trama, a través de una exmilitante que colocaron en correos, para pagar esa red que se generó para, entre otras cosas, dar la muerte civil a la magistrada Biedma, al juez Peinado o incluso hacer un listado donde aparecía el juez Marchena".

Luis María Pardo afirma que la justicia debe actuar y determinar si el presidente del Gobierno "estaba al corriente de todo lo que pasaba, si dio órdenes de lo que pasaba y su posible responsabilidad": "Y si nos tenemos que enfrentar a un suplicatorio, que los políticos que tienen el poder de llevar a Pedro Sánchez delante de un tribunal que se marquen en una votación quién va a votar en contra y quién a favor de que el presidente del Gobierno sea investigado por el Tribunal Supremo", sentencia.