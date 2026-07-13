Horizonte Madrid, 13 JUL 2026 - 23:15h.

Estas son las conclusiones que ha sacado el doctor Gaona tras analizar el lenguaje corporal de Soledad Fernández en el Senado

En Mediaset Infinity podrás encontrar los programas completos de 'Horizonte'

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En 'Horizonte' escuchan las declaraciones de la ex directora de la Agencia Tributaria en la Comisión de Investigación en el Senado sobre las joyas de Zapatero y sus hijas, donde han destacado su respuesta a Salvador de Foronda: "Usted me quiere pillar y no me va a pillar".

En la mesa del programa se encuentra el psiquiatra forense, el doctor Gaona, quien ha analizado el lenguaje corporal de Soledad Fernández mientras recibía y respondía las preguntas del senador.

Las conclusiones de Gaona tras leer su lenguaje corporal

El colaborador destaca el lenguaje corporal de la ex directora de Hacienda porque "en algunas de las preguntas cabecea y cierra los ojos cuando contesta o mira a otro lado" porque "es una extensión de 'No me van a pillar'".

Y es que, según señala, "es propia de la 'pintoresca española'". "Si no tienes nada que ocultar, no es que te vayan a pillar, es que no tienes nada que decir al respecto y eres transparente", añade el doctor Gaona antes de señalar que se trata de "una funcionara pública": "¿Qué es lo que hay que pillar?"