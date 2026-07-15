Horizonte 15 JUL 2026 - 23:16h.

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Luis María Pardo, abogado y presidente del partido político de la sociedad civil Iustitia Europa, ha reaccionado a la condena de David Sánchez, analizando la sentencia en profundidad y explicando uno de los asuntos que más titulares ha acaparado en los últimos días. Y es que son muchas las personas que creen que la resolución contra el hermano de Pedro Sánchez se ha quedado corta: "Veo que se prostituyen las instituciones en favor de las cúpulas de los partidos políticos".

Según el abogado y presidente de Iustitia Europa, "estábamos jugando un partido con ocho jugadores, tres expulsados, sin Ministerio Fiscal -que no ha aparecido- y en donde solo las acusaciones populares y la sociedad civil se han enfrentado a todo un poder ejecutivo, donde se coaccionó a la UCO...", señala Luis María Pardo, que recuerda que, por si fuera poco, se persiguió a través de una cloaca a la jueza Beatriz Biedma para "amedrentarla".

"Aun así, la sociedad civil ha conseguido que el hermano de un presidente de una nación sea condenado", subraya el entrevistado. Luis María Pardo ha expresado su malestar asegurando que no entiende ciertas reacciones que se están produciendo a raíz de la sentencia de David Sánchez.

"Es muy complicado condenar a una persona porque nuestro sistema de derecho es bastante garantista. Condenar al hermano del presidente del Gobierno es complicadísimo y se ha conseguido, puesto que la Audiencia Provincial de Badajoz ha considerado que los indicios acreditados han sido suficientes. Es un momento para sacar un poco de satisfacción personal y decir que la sociedad civil hace que hoy sea un gran día para los que somos amantes de la democracia", indica Luis María Pardo en 'Horizonte'.

"Hemos conseguodo algo muy importante"

Además, Luis María Pardo cree que se ha conseguido algo "muy importante": "Tendremos que ir a las instituciones o despartidizar el Estado para considerar que determinados políticos tengan que ser elevados en la pena de prisión o para que devuelvan el dinero, pero no tenemos que dejar de pensar que hemos conseguido algo que hace tres días poníamos en duda. Hay que poner en valor esto y todo lo que significa la acción popular", ha concluido.