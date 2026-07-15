Los turistas y veraneantes optan por alquilar coches a particulares: Amovens, la alternativa de moda

Llega una nueva operación salida en esta segunda semana de julio y gana adeptos la idea de olvidarse del coche y alquilarlo al llegar al destino a algún particular.

Amovens: el coche ya no es sinónimo de estatus y se comparte por ahorro y comodidad

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Llega una nueva operación salida en esta segunda semana de julio y gana adeptos la idea de olvidarse del coche y alquilarlo al llegar al destino a algún particular. Más cómodo y más barato. El movimiento de viajeros es constante, por eso son cada más turistas optan por una alternativa diferente y que ya se ha convertido en algo más que una moda. Ofrece flexbilidad horaria, disponibilidad y ahorro.

Alberto Bajjali, CEO de Amovens, destaca un dato que, a veces, nos pasa desapercibido. "El 95% de la vida útil de un coche permanece aparcado y desde Amovens entendemos que nuestra misión más clara es hacer que se use más". Por eso cada vez son más las personas las que optan por no comprar un coche y buscar esta opción de compartirlo, con lo que el propietario también le saca rentabilidad a un coche que tiene costes fijos.

Es el caso de Bárbara, que usaba su coche solo dos veces por semana. "Lo alquilo y que otra persona también lo disfrute y yo tengo para cubrir los gastos".

Al otro lado de la aplicación se encuentran los arrendatarios, conductores que necesitan un coche de forma puntual sin las ataduras de una compra y con la comidad de recogerlo en la vuelta de la esquina. "Te ahorras todos los gastos de mantenimiento, de seguro, te ahorras todos los gastos de taller, de impuestos".

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Los fines de semana también son un momento ideal para alquilar. O en el momento en el que vas a viajar a otra ciudad, evitando así que aumente el parque automovilístico de la misma. Una alternativa que convence sobre todo por las opciones que ofrece al usuario. "Comodidad, flexibilidad dependiendo de la situación usar un coche u otro y el precio", remata Alberto Bajjali, CEO de Amovens.

En definitiva, una alternativa que ha dejado de ser una moda para convertirse, cada vez más, en una necesidad.