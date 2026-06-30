Amovens: el coche ya no es sinónimo de estatus y se comparte por ahorro y comodidad

La gran mayoría ya ve el coche como una herramienta y por eso opta por otras maneras de usarlo, como por ejemplo, el intercambio.

El error económico más común al comprar coche, según expertos en inversión

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Solo un 6 por ciento de los españoles considera que el coche es un producto que refleja su status social. La gran mayoría ya lo ven como una herramienta y por eso optan por otras maneras de usarlo, como por ejemplo, el intercambio. Porque hoy en día, la economía es la que manda. Un 70% de la población se preocupa por los gastos cotidianos y ve ya el coche como un servicio.

Alberto Bajjali, CEO de Amovens, destaca un dato que, a veces, nos pasa desapercibido. "El 95% de la vida útil de un coche permanece aparcado y desde Amovens entendemos que nuestra misión más clara es hacer que se use más".

Una forma de economía colaborativa que permite a los propietarios particulares sacar rentabilidad a su vehículo cuando no lo están utilizando.

Bárbara que solo usa el coche dos veces por semana, lo alquila: "Cubro los gastos"

Es el caso de Bárbara, que usaba su coche solo dos veces por semana. "Lo alquilo y que otra persona también lo disfrute y yo tengo para cubrir los gastos".

Al otro lado de la aplicación se encuentran los arrendatarios, conductores que necesitan un coche de forma puntual sin las ataduras de una compra y con la comidad de recogerlo en la vuelta de la esquina.

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El que alquila: "Te ahorras los gastos de mantenimiento, seguro, taller e impuestos"

"Te ahorras todos los gastos de mantenimiento, de seguro, te ahorras todos los gastos de taller, de impuestos".

Una alternativa que convence sobre todo por las opciones que ofrece al usuario. "Comodidad, flexibilidad dependiendo de la situación usar un coche u otro y el precio", remata Alberto Bajjali, CEO de Amovens.

Porque la movilidad cambia, y con ella, nuestra forma de consumir.