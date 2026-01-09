Los seguros de automóviles han pasado de un promedio de 406€ en 2023 a 428€ en 2024

¿Cambiar de seguro de coche cada año vale la pena o es un trámite con poco ahorro? Lo que aconsejan los expertos

Compartir







Con las primas aseguradoras al alza, hasta el punto de que los seguros de automóviles han pasado de un promedio de 406€ en 2023 a 428€ en 2024 según la patronal UNESPA, saber moverse antes de la renovación se vuelve crítico. Muchos usuarios recurren a los comparadores online para encontrar el mejor precio, y sin duda estos suponen un punto de partida útil. Por ejemplo, portales como Rastreator prometen ahorrar tiempo y dinero al permitir comparar seguros de coche, moto y hogar en cuestión de minutos.

Sin embargo, esos comparadores no lo son todo, porque, en primer lugar, solo tienen en cuenta precios presentes, no el potencial de renegociación. Otro aspecto importante que debe ser tenido en cuenta es que no evalúan en profundidad los cambios que se han producido en tu perfil (vehículo, vivienda, uso) o las posibles mejoras que puedes aplicar. Además, tampoco tienen en cuenta el factor negociación que existe cuando contactamos con la aseguradora para ajustar las condiciones.

PUEDE INTERESARTE Seguro de coche a todo riesgo con franquicia: lo que dice la letra pequeña que debes tener en cuenta

Por todo esto, renegociar cada año nuestro seguro, y no quedarnos simplemente en comparar opciones, supone la mejor estrategia para optimizar coste y protección.

Revisa y actualiza el perfil: vehículo y vivienda cambian

Muchas aseguradoras ajustan la prima en base a variables que cambian con el tiempo, como la antigüedad del coche, su uso, localización, historial de siniestros o mejoras en la vivienda. En el caso del seguro de hogar, por ejemplo, si instalas alarmas, cambias ventanas, modernizas la calefacción o mejoras la seguridad, debes comunicarlo a la aseguradora porque cuanto más nuevas sean estas infraestructuras, menos probable será que fallen.

PUEDE INTERESARTE Revisar tu póliza del hogar: 3 coberturas innecesarias que encarecen tu seguro

Lo mismo se aplica al seguro de coche, y para ahorrar hay que ser sincero y detallista con el uso del vehículo, historial del conductor y garaje, ya que son variables que influyen en la prima. Negociar cada año con todos estos datos actualizados no es solo poner las cartas sobre la mesa, sino ajustar tu perfil para que la prima refleje tu realidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Aprovecha el “poder de cliente existente” para negociar

Un comparador te muestra qué puede ofrecerte otra compañía, pero tu aseguradora actual tiene un activo que no tienen las herramientas de internet: tu historial y su conocimiento sobre ti. Por eso, es importante ser conscientes de que muchas aseguradoras pueden estar dispuestas a ofrecerte descuentos para mantener tu cuenta si muestras disposición a cambiar.

Y hay factores que facilitan la negociación, empezando por tener un historial limpio (sin siniestros con culpa) refuerza tu posición, saber agrupar varias pólizas con la misma aseguradora incluyendo coche y hogar, por ejemplo, lo que puede suponer la activación de descuentos por volumen. Además, una vez en la ‘pomada’, es bueno compararte con al menos tres aseguradoras, y demostrar que has consultado las ofertas disponibles en el mercado. Con estos datos en la mano, contactar con tu agente para renegociar puede resultar más eficaz que simplemente aceptar lo que la renovadora ofrece de oficio.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

No te duermas: estudia condiciones cada año y adapta coberturas

Las fiestas terminan, pero el seguro no se revisa. Un ciclo de “renovar sin más” puede costar más de lo que crees. Para poder ahorrar sin perder coberturas es importante revisar y actualizar tu póliza periódicamente, para así aprovechar los descuentos y programas de fidelidad.

Esto implica cumplir con una serie de pasos obligatorios:

Verificar que el capital asegurado (vivienda, vehículo) coincide con tu situación real.

Eliminar coberturas que ya no necesites (por ejemplo, coche nuevo o garaje cerrado).

Evaluar promociones y programas de fidelidad que la aseguradora pueda ofrecer por renovaciones o sin siniestros.

Conocer claramente los cambios sectoriales: con las primas subiendo, negociar se hace aún más relevante.

Así, al renegociar de forma anual se puede asumir un rol activo como un asegurado inteligente, no como simples clientes pasivos que solo pagan facturas sin preocuparse de los detalles.

Un comparador de seguros es un buen punto de partida, pero no el final. Si quieres que tus pólizas de coche y hogar cada año te cuesten menos sin sacrificar coberturas, potencia estos tres ejes: actualiza tu perfil, aprovecha tu valor como cliente, y revisa las condiciones con mimo. Las aseguradoras no siempre lo pondrán en bandeja… a menos que tú pidas la negociación. Así, en vez de solo cambiar buscando oferta, estarás exigiendo valor donde ya te tienen: en tu cartera.