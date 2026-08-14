El Gobierno dice que devolverá a todos los ilegales de Ceuta pero devolverlos en paquetes es ilegal

Daniel Montero 14 AGO 2026 - 16:44h.

En España con nuestra legislación es ilegal, no se puede devolver a la gente en paquetes.

El polideportivo de Ceuta, el refugio de más de 200 migrantes que buscan una solución tras la crisis migratoria

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El Gobierno dice de forma tajante que todos los inmigrantes que entraron ilegalmente en Ceuta van a ser devueltos. Pero esto no va a ser fácil. No es que no sea sencillo, es que básicamente en España con nuestra legislación es ilegal, no se puede devolver a la gente en paquetes.

Solo se puede hacer en el momento en el que está pasando la frontera que es lo que se llama devoluciones en caliente. Una vez que están en suelo español tiene que haber un procedimiento por cada persona, un procedimiento individual de expulsión, que analice cada persona y las cuestiones legales que pueden hacer que se puedan quedar o no en España. Este procedimiento puede durar unos seis meses, pero si están bien asesorados lo normal es que pidan asilo en España.

El procedimiento de asilo se tiene que dar en seis meses, pero llegan hasta los dos años porque pueden acabar en el contencioso de la Audiencia Nacional. Hay 160.000 asilos hoy sin decidir. La mitad suelen conseguir algún tipo de asilo y muchos se regularizan con el tiempo.

En el caso de los menores es más complicado porque tiene que haber una reunificación familiar. En 2007 el acuerdo que España firmó con Marruecos no vale para nada. De los 14.000 menores que han entrado en España desde entonces no se ha devuelto ninguno.