¿Por qué han pedido la nulidad de la condena al Tribunal Supremo?, el abogado de Ábalos responde

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José Luis Ábalos ha pedido al Tribunal Supremo que anule su condena de 24 años y tres meses de prisión por considerarla desproporcionada. Sin embargo, esta reclamación tiene "muy pocas opciones de prosperar". ¿Habrán tomado esta decisión para poder recurrir ante el Constitucional?

En 'Todo es mentira' se han puesto en contacto con el abogado del exministro, Marino Turiel, quien se encontraba en Soto del Real visitando a su cliente. Esta ha sido su respuesta.

La llamada telefónica con Marino Turiel

Según explica el letrado, "es un requisito previo, un paso necesario": "No se trata de discutir al Tribunal Supremo los elementos de prueba, sino la vulneración del procedimiento y de los derechos fundamentales de acuerdo con el artículo 53.2 de la Constitución".

"Este trámite tiene que agotarse. El Tribunal Supremo se pronunciará sobre las nulidades, creo que son trece las que hemos planteado y si, como es lo más esperable, el Tribunal Supremo se pronuncia desestimatoriamente, quedará el camino abierto expedito para acudir al Tribunal Constitucional en un plazo de 30 días a partir de la resolución que dicte el Tribunal Constitucional", añade.

Por último, confirma que se encontraba justo "volviendo de verle" de "entregarle una copia": "Está esperanzado en que el Tribunal Constitucional estime alguno de los 13 motivos".