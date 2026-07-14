Javier Chicote sorprendía con un inesperado 'post' anunciando su salida del 'ABC': Aquí el motivo

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Risto Mejide interrumpía al colaborador en 'Todo es mentira' para preguntarle por una cuestión que no se podía "dilatar más": "Yo sé que no te gusta que te hagan la pelota pero lo voy a hacer igual".

"Voy a decir en público lo que ya le he dicho en privado a él: Yo te considero uno de los mejores periodistas de investigación del país e, igual que a mí, a mucha gente nos ha chocado un mensaje y, sobre todo, una decisión que no sé si ha sido tuya o ajena", señala el presentador haciendo referencia a su despedida del 'ABC' a través de su cuenta personal en 'X' antes de preguntarle cuál ha sido el motivo.

El motivo de su salida del 'ABC'

"A mí no me habían despedido nunca de ningún sitio pero el viernes me despidieron de 'ABC'", confiesa de manera directa el periodista. Según asegura, todo ocurrió cuando el director le convocó en una reunión: "Me dijo que empieza una nueva etapa, que quieren hacer otra cosa y que ya no contaban conmigo".

"Yo no voy a estar en un sitio en el que no me quieren", señala Javier Chicote, quien además confiesa que hace mucho tiempo que se quedó "sin esquina": "Por lo tanto, mi salida tenía que producirse y yo no me quise ir porque no me dio la gana".

Sin embargo, asegura que finalmente cogió una caja donde metió sus cosas y, antes de llegar al coche, ya no le funcionaba el correo electrónico. "Lógicamente pregunté por qué y no me dieron las razones. No me van a dar ningún motivo más allá de que es una etapa que termina", añade. No obstante, confiesa: "Tengo mis sospechas".

"Yo me voy muy tranquilo y orgulloso de lo que he hecho en el 'ABC', yo lo he dado todo por ese periódico así que espero no escuchar ningún tipo de calumnia por ahí dentro. Yo no voy a hablar del periódico porque ha sido mi casa con la que he dado de comer a mis hijos", afirma el periodista. Aún así, puntualiza: "Lo que no voy a hacer es mentir".

El futuro profesional de Javier Chicote

Aunque el colaborador no tiene claro qué futuro le espera, lo cierto es que tiene claro a qué se va a dedicar: "Yo de mayor quería ser periodista de investigación, me doctoré a los 25 años, dediqué mi vida a eso y lo voy a seguir haciendo". Además, actualmente se encuentra recibiendo algunas propuestas.

Su agradecimiento por los mensajes

Por último, Javier Chicote afirma que ha recibido "cientos de mensajes muy bonitos" en los que ha podido apreciar un "reconocimiento profesional enorme" que le han conseguido emocionar: "Merece la pena cuando pasa una cosa como esta recibir esos mensajes".

A estas palabras se une Emilio Delgado: "Si me lo permites, en un momento en que el periodismo yo creo que tiene una crisis importante, me parece importante poner en valor perfiles como el tuyo. Creo que eres una persona rigurosa, informada y educada. Para mí siempre ha sido un placer discutir contigo y no me cabe duda que vas a encontrar el mejor destino posible".