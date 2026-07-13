Valentín Laeníz explica por qué las justificaciones que la Junta de Andalucía ha dado a 'TEM' son "una verdad a medias"

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En 'Todo es mentira' conectan con Valentín Laínez, un bombero forestal y secretario de Organización de la CGT de Infoca, quien antes de responder a las preguntas del presentador hace un inciso para dar su pésame a las familias de los fallecidos y su apoyo a los heridos en el incendio de Los Gallardos.

Tras una pausa publicitaria, Risto Mejide pedía un aplauso para el equipo de bomberos a modo de "reconocimiento" por su labor e, inmediatamente, le pregunta por la denuncia lanzada por la falta de personal.

La falta de personal

"Falta bastante personal, nos aventuraríamos a decir un 10-15% del operativo. Tenemos retenes que no están completos: tienen que estar completos con siete y tenemos muchos con cuatro, cinco, seis... Tenemos camiones que el mínimo son dos por turno y tenemos muchísimos con un solo componente. Eso limita muchísimo a la hora de actuar porque tienen que fusionarse medios y merma la eficacia operativa. También en los puestos de vigilancia tenemos muchísimos sin cubrir", informa Valentín Laínez.

Sin embargo, la Junta de Andalucía ha asegurado al programa que "no es verdad que haya puestos sin cubrir": "Que solo un 5% del total está sin cubrir ya que se trata de bajas transitorias, bajas de corta duración o pase a segunda actividad por haber alcanzado la edad de 55 años".

"Yo creo que es una verdad a medias", señala el bombero forestal. "Ten en cuenta que cuando una persona se jubila deja una vacante, eso ya no es una baja, y ahora se ha jubilado muchísimo personal y estamos bajo mínimos", rebate Valentín Laínez.

Además, teniendo en cuenta que son 4.700 personas, "un 5% hacen en torno a 235 efectivos": "235 efectivos pueden hacer unos 117 camiones completos con dos personas, 33 retenes más". Por último, denuncia la difícil situación que están atravesando para regular a las personas que tienen actualmente.

Los destinos del incremento de presupuesto

Según afirma la Junta de Andalucía, han destinado 271.6 millones de euros, lo que supone un 5% más que en 2025, y un 60% por encima de 2018. No obstante, el bombero forestal confiesa que nos les llega a nivel de contratación: "Yo creo que es uno de los peores años que estamos".

Es cierto que se ha invertido en nuevos centros. Sin embargo, "se han abierto y se han dejado a medias": "Algunos no están operativos". También se ha invertido en nuevos camiones para transporte de retenes, pero lo cierto es que son "furgonetas que no sirven para trabajar".

"Son furgonetas que se contrataron para nuevaa plazas, se han tenido que limitar a siete porque superan la masa máxima autorizada. No pueden transcurrir por caminos sin asfaltar según el fabricante. Son furgonetas para paquetería pero no para incendios", explica el bombero forestal.

Los problemas con las comunicaciones en el interior del incendio

La comunicación durante el incendio es "primordial". Sin embargo, según denuncia Valentín Laínez, tienen bastantes problemas con la nueva red de la Junta de Andalucía: "Ha costado alrededor de 30 millones de euros y no nos sirve porque donde está el incendio, no nos llega señal. Es necesario revisarlo porque nuestra vida está en manos de la comunicación".

Actualmente cuando se encuentran sin comunicación por walkie, el bombero confiesa que se comunican por teléfono y, en caso de duda, salen: "Lo primero de todo es nuestra seguridad".