El equipo del programa ha logrado hablar en exclusiva con el entorno de Miguel Ángel Gallardo

Disfruta de todos los programas completos de 'Todo es mentira' en Mediaset Infinity

Compartir







La sentencia condenatoria a David Sánchez podría condenar a la vez a la legislatura de su hermano y presidente del Gobierno. Y es que ha hecho salir a pronunciarse a las grandes voces del PSOE, señalando el 'lawfare'.

Sin embargo, todos confían en que "en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez", tal y como afirma Elma Saiz. Pero, ¿cómo se ha tomado Miguel Ángel Gallardo, el otro condenado, esta sentencia?

Para descubrirlo, 'Todo es mentira' ha hablado en exclusiva con su entorno. Descubrimos cuál es su opinión de la mano del redactor del programa Sergio Parra.

Las declaraciones del entorno de Gallardo

"La sentencia se condena por indicios, no por hechos", es la primera declaración que han dado en exclusiva al programa. Además, aseguran que "nunca existió ese enchufe", negando de esta manera el núcleo principal de la acusación. Sin embargo, desde el programa recuerdan que la propia sentencia considera probada que la plaza fue creada y luego modificada para responder a los intereses concretos de David Sánchez.

Por otra parte, el entorno del exsecretario general del PSOE en Extremadura señala que "se están diciendo muchas falsedades": "Gallardo no tuvo ningún tipo de amistad ni relación con David Sánchez".

Por último, concluyen que Miguel Ángel Gallardo "va a defender su honorabilidad y su inocencia hasta última instancia". Esto significaría que podrían presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y también a instancias posteriores si la sentencia tiene que transcurrir al Tribunal Supremo o instancias europeas.

El abogado de David Sánchez: "No está llorando por las esquinas"

Tras reaccionar a las declaraciones del entorno de Miguel Ángel Gallardo, la defensa de David Sánchez da su opinión sobre la condena llegando a argumentar por qué considera que cuenta con "lagunas de naturaleza probatorias".

Además, revela cuál es el estado de ánimo del hermano del presidente del Gobierno tras conocer la resolución e informa sobre los pasos judiciales que llevarán a cabo a partir de ahora. Descúbrelo en el video superior.