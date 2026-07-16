Un joven de 18 rapta a una menor de 14 para vivir una historia de amor prohibida en Valencia

Insultan, amenazan y echan mal de ojo a una reportera de ‘En boca de todos’: “Ya no sé cuántos más palos santos ponerme”

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En directo desde el barrio de La Coma en Valencia, Cristina Barba, reportera de ‘En boca de todos’, nos ha contado en primera persona la historia de una menor de 14 años que ha sido raptada, supuestamente por amor, por un joven de 18 años con el que quiere vivir su historia de amor. La tensión entre ambas familias es tal, que la reportera asegura haber vivido una situación complicada y haber sido víctima de amenazas.

Con un montón de pitidos de coche a sus espaldas y un poco alejada del lugar de los hechos, la reportera de ‘En boca de todos’ ha comenzado la conexión explicando que no había conseguido completar su información debido a las amenazas recibidas: “Ya no sé cuántos más palos santos ponerme de la cantidad de males de ojo que me han echado”.

Una vez más, el equipo e ‘En boca de todos’ se ha visto amenazado por el entorno de uno de los protagonistas del suceso. Al parecer, la niña de 14 años y el joven de 18 se han escapado para casarse y vivir su amor sin hacer caso a las leyes gitanas, y la familia de ella les están buscando. Algunos dicen que están con los padres de él y otros que los dos están escondidos en un piso.

¿Puede una niña de 14 años casarse con un joven de 18 años?

En el plató de ‘En boca de todos’ se han preguntado si era legal la boda de ambos jóvenes y Carlos Segarra ha explicado que ante la ley existe la posibilidad de que la boda sea legal sin contar con el consentimiento de los padres ya que, se estudia la diferencia de edad y la similitud mental entre ambos miembros de la pareja.

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