Alerta máxima en Aragón | El incendio podría haber sido provocado por una cosechadora

Fernando, vecino y propietario de casas rurales en las localidades evacuadas: “No hemos podido acceder a la zona afectada”

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Fernando, un vecino de Aragón, ha explicado en ‘En boca de todos’, la última hora de la situación que se está viviendo en la zona de Aragón afectada por un terrible iy todavía descontrolado incendio que ya ha arrasado más de 4.500 hectáreas alrededor del pueblo de Orés.

Hasta cinco pueblos han sido evacuados desde que hacer 24 horas se desatara un terrible incendio en la localidad de Orés y que en cuestión de minutos llegó también al pueblo de Asín que se encuentra a 6 kilómetros. Hasta el momento, otros tres pueblos más han sido evacuados y no se han producido daños humanos, pero sí hay unas diez viviendas afectadas.

Según ha explicado Fernando, los indicios apuntan a que fue la cosechadora la causante del fuego el pasado miércoles 15 de julio al mediodía: “Tiene el riesgo de que los mecanismos de las ruedas al tropezar en alguna piedra puedan provocar estos incendios”. Incluso, ha explicado que la mayoría de los incendios que ha sufrido Aragón en los últimos meses se debe a este tipo de incidente con las cosechadoras.

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