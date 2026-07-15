Los vecinos se niegan a hablar ante las cámaras por miedo al nuevo clan gitano llegado a la ciudad

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En directo desde Valladolid, Cristina Barba, reportera de ‘En boca de todos’, nos ha dado la última hora de una multitudinaria pelea protagonizada entre dos clanes gitanos en el barrio de los Pajarillos en Valladolid. Una pelea que terminó con un hombre con un arma de fuego y dos mujeres detenidos en el interior de un bar en el que se habían escondido.

La investigación sigue abierta, pero lo que se ve en las imágenes y lo que cuentan los testigos, es que los dos clanes tuvieron varios enfrentamientos con arma blanca y con un gran palo. Un enfrentamiento que terminó con la huida de un hombre y dos mujeres, que terminaron escondiéndose en un bar, en el que fueron detenidos. Al parecer, el hombre llevaba un arma cargada en el bolsillo y apuntó con ella a los agentes, que, por suerte, consiguieron inmovilizarlo y proceder a su detención.

La reportera ha intentado que alguno de los testigos hablara ante las cámaras, pero todo el mundo está muy asustado. Al parecer, sería un enfrentamiento entre clanes gitanos y uno de ellos, es el clan de los Mochiles, un peligroso clan que acaba de llegar al barrio procedente de un poblado cercano.

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