Detienen a un exdiputado de Junts por masturbarse en la hamaca de un hotel familiar

Los testigos aseguran que agarró del brazo a un menor y se bajó los pantalones antes de tumbarse en la hamaca

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Pere Albó, el exdiputado de Junts y exalcalde de Sant Feliu de Guíxols (PSC), fue detenido el pasado domingo por la tarde tras protagonizar un episodio de escándalo público en la piscina de un hotel en la localidad de Maresme. Según los testigos del suceso, el exdiputado se masturbó delante de menores en la piscina del establecimiento.

En directo, desde el lugar de los hechos, Cristina Puerta, reportera de ‘En boca de todos’, ha hablado con los testigos del suceso. Todo sucedió en el hotel Santa Susana en la localidad de Maresme. Según explican, el Pere Albó, comenzó a masturbarse sobre una hamaca delante de todas las familias presentes en la piscina del hotel.

La mayoría de los huéspedes del hotel son extranjeros, pero algunos de los nacionales aseguran que la situación no fue tan exagerada, pero los que lo vivieron llamaron a la policía y el exdiputado fue detenido. Pere Albó es abogado e insistía en que la detención no estaba siendo legal, pero pasó la noche en el calabozo y a la mañana siguiente el juez de instrucción le dejó en libertad a la espera de ampliar la investigación.

Sonia Ferrer ha explicado que Albó se coló en el hotel y que llegó a agarrar del brazo a un menor antes de bajarse los pantalones y comenzar a tocarse. Un comportamiento que alertó a las personas que estaban a su alrededor y que podría reflejar algún cambio en su estado mental.

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