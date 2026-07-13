La otra cara del incendio: Almería está entre las provincias con menor tasa de seguros del hogar

Cristina Montalvo 13 JUL 2026 - 15:31h.

Los seguros cubren la parte pactada en los mismos y deben estar en vigor para poder recurrir a ellos en caso de incendios.

Las claves de la tragedia del incendio de Almería: las causas, la huida y las incógnitas sobre las víctimas

Compartir







Los incendios forestales como el ocurrido en Los Gallardos, dejan un impacto económico importantísimo que ha crecido en los últimos años.El primero y más directo para los afectados desde el punto de vista económico es el de las pérdidas de viviendas o negocios. Por norma general, los seguros del hogar cubren los daños y costes de reparación provocados por los incendios, pero hasta la cantidad que se haya contratado en la póliza. Tiene que estar en vigor.

Un dato que ahora llama a la alarma es que Almería está entre las provincias con menor tasa de seguros del hogar. Apenas el 60%, frenet a casi el 81% nacional. La patronal del Seguro abonó el pasado año 23 millones de euros en los 150.000 siniestros que fueron reportados por los incendios forestales solo del pasado agosto. Corresponden a inmuebles de viviendas, negocios o vehíulos afectados y que estaban asegurados.

Los costes totales son, no obstante, mucho más elevados. Empezando por el coste de extinguir los incendios, que se calcula que está en los 10.000 euros por hactárea, pero puede ser el doble si hay médios aéreos. Luego los daños directos e indirectos, que se extienden al turismo, efectos en el ciclo del agua, en la biodiversidad , la activiadad agraria y ganadera, todo el sector fortestal y se extiende también a las tensiones que se generan en esas zonas con las fase de reconstrucción de viiendas y de infraestruturas.

La aseguradora Allianz ha calculado que los ncendios forestales causaron en todo el mundo unas pérdidas de más de 56.000 millones de dólares en la primera década de este siglo, seis veces más que en la anterior. Con temporadas de incendios cada ves más largas y con daños más abundantes. Y no solo es por el cambio climático. Allianz lo relaciona también con el cambio en los usos del suelo, como el uso urbano en zona forestal, el desarrollo humano, con la expansión de lineas eléctricas o carreteras, que son fuentes claves de ignición, se extienden a áreas de vegetación silvestre que son más propensas a los incendios. Así que cada vez hay más personas y más propiedades están expuestas a estos siniestros.