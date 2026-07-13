Aldara Martitegui 13 JUL 2026 - 15:47h.

Llegan las vacaciones escolares y con ella la ansiedad, la desesperación, y el cansancio... de los padres.

Hay que cambiar el chip, disfrutar de la crianza, poner en primer lugar la relación entre tu hijo y tú, más allá de la prisión de querer llegar a todo.

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Llegan las vacaciones escolares y con ella la ansiedad, la desesperación, y el cansancio... de los padres. Los expertos los asocian al síndrome del estrés parental, cada vez más frecuente en las consultas de los psicólogos, como Javier de Haro, que da las claves para poder evitarlo.

Lo primero parece sencillo, pero es clave: menos es más. Lo importante al final es estar. Estamos ante unos padres interconectados, con muchas influencias, que le quieren dar todo a sus hijos cuando lo más imporante es "disfrutar momentos con ellos, en eso consiste la crianza".

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Hay que cambiar el chip, disfrutar de la crianza, poner en primer lugar la relación entre tu hijo y tú, más allá de la prisión de querer llegar a todo. Vamos con el piloto automático para queder llegar a todo".

Hay que olvidarse de tantos modelos de crianza, de que el niño tenga tantas cosas, porque lo imporante son los vínculos que no se ven, los gestos del día a día.