Horizonte Madrid, 16 JUL 2026 - 23:25h.

Eduardo Inda asegura que fue Pedro Sánchez el que catapultó a Ayuso como protagonista de la vida pública: Este fue el día

En Mediaset Infinity encontrarás disponible todos los programas completos de 'Horizonte'

Compartir







Mientras los colaboradores de 'Horizonte' comentan la exclusiva de Katty Garat donde ha publicado una conversación de dos guardias civiles hablando sobre el boicot a Isabel Díaz Ayuso en el Dos de Mayo, Eduardo Inda confiesa: "Yo no soy objetivo, yo amo el fenómeno Ayuso y me parece un fenómeno político de magnitudes incomparables".

Un fenómeno que el periodista analiza "fríamente" y concluye que "cada vez que el Gobierno hace estas cosas, hace 'boom'". Es en ese momento en el que recuerda qué día concreto se propulsó su popularidad.

Eduardo Inda señala el día

Eduardo Inda señala el año 2021 como la fecha en el que la popularidad de Isabel Díaz Ayuso se catapultó: "Fue el día que Pedro Sánchez le reta a Ayuso a hacer una rueda de prensa conjunta por el COVID en la Comunidad de Madrid".

"Miguel Ángel Rodríguez, que es un fenómeno de la comunicación política, dice de hacer una rueda de prensa bilateral poniendo el mismo número de banderas de la Comunidad de Madrid que de España", recuerda el periodista.

"Yo se lo dije a ella y ella me lo reconoció por escrito, ese día Isabel Díaz Ayuso gracias a Pedro Sánchez dio un salto estratosférico en su papel como protagonista de la vida pública", asegura el colaborador añadiendo: "Cada vez que hacen esto hay más votos a Ayuso, con lo cual que sigan así".