Horizonte Madrid, 16 JUL 2026 - 22:49h.

María Jamardo aclara lo que el TJUE dice sobre la orden de detención de Carles Puigdemont

Disfruta de los programas completos de 'Horizonte' en Mediaset Infinity

Compartir







El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha concluido que la Ley de Amnistía no choca con la normativa comunitaria, allanando así el terreno para el posible regreso de Carles Puigdemont a España. Una noticia que ha abierto el debate en la larga noche 'Horizonte'.

Sin embargo, la periodista María Jamardo, colaboradora y jefa de tribunales en 'El debate', ha aprovechado su intervención en el programa para hacer una aclaración importante en relación al presunto regreso de Carles Puigdemont a España.

María Jamardo asegura que el TJUE no dice qué hacer con la orden de detención

"Que la norma supranacional se imponga incluso en aquellas ocasiones en la que es más laxa, la norma nacional nos apunta el camino de que el Tribunal Supremo tiene la potestad y la competencia como tribunal sentenciador para hacer y aplicar la norma en los términos en los que él la interprete", aclara la periodista.

Esto significa que "no viene Europa a decirle al Tribunal Supremo qué tiene que hacer con la orden de detención de Puigdemont": "Eso tiene que quedar muy claro".

Y es que "en ningún momento se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre ese extremo", señala María Jamardo. De hecho, "hay un momento en esa sentencia donde dice que hay algunos aspectos que son de aplicación doméstica, es decir, de ámbito nacional, y que por tanto no es a él a quien le corresponde pronunciarse o anticipar cuál tiene que ser la decisión de los tribunales españoles": "Eso ya queda dentro del marco de aplicación de cada Estado".