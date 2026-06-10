Daniel Montero 10 JUN 2026 - 15:22h.

En las últimas revelaciones sobre Leire Díez aparece la Fiscalía General del Estado y sus reuniones en ella.

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En las últimas revelaciones sobre Leire Díez aparece la Fiscalía General del Estado. Y sus reuniones tendrán un triple interés. El primero era presionar sobre las causas en las que estaba investigado el PSOE. El segundo era perjudicar a la Fiscalía Anticorrupción con Alejandro Luzón a la cabeza y sobre todo al fiscal José Grinda. Y el tercero era la capacidad de beneficiar a investigados en otras causas, sobre todo policías y guardias civiles investigados en procesos judiciales que a cambio aportarían información contra los investigadores de las causas del PSOE, los fiscales o los jueces que las llevan.

El sumario habla de al menos dos posibles reuniones. Dos reuniones que parecen confirmadas, pero hay más menciones. Sin embargo la que parece más importante se celebró el 3 de abril. Unos días antes Leire le decía a otro investigado que se día iba a ser “el día más importante de mi vida a nivel profesional". Su interlocutor le pregunta si se va a verse con el presidente. Y ella responde “la reunión con la Fiscalía General puede hacer que el presidente directamente me adore".

Pero cuando se produjeron estas reuniones, un fiscal anticorrupción había denunciado ya un intento de soborno por parte de estas cloacas. El fiscal Grinda había denunciado el 27 de febrero que le ofrecieron 300.000 euros por medio de un periodista llamado Pere Rusiñol. Así que mientras por un lado los fiscales anticorrupción pedían que se investigue esta trama, en la Fiscalía general del Estado recibían a Leire Díez.