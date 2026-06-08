La frase que no deja duda de que P.S es Pedro Sánchez en la libreta de Leire Díez

Daniel Montero 08 JUN 2026 - 16:09h.

Del caso Leire hablará Sánchez el día 24 de junio en el Congreso

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Del caso Leire hablará Sánchez el día 24 de junio en el Congreso. La publicación de las anotaciones de los cuadernos de la exmilitante socialista ha echado más leña al fuego. En una de las páginas Leire Díez cita textualmente "Reunión con P.S".

Hemos conocido varias libretas donde Leire Díez anotaba sus reuiniones, sus pensamientos y estrategias. En una de ellas aparece la frase Reunión con P.S, que por el contexto de otras anotaciones de esa misma causa es Pedro Sánchez. Ese mismo PS aparece en otras cuatro menciones, En algunas habla de colocar a alguien como "Abogado del hermano de PS" (la que deha meridianamente claro es que es Pedro Sánchez) o vincula esas anotaciones de PS con otros miembros del partido. Así que hay pocas dudas de a quién se está refiriendo.

¿Y prueba esa anotación que existió una reunión con presidente del Gobierno? Por sí sola, no. No tienen valor judicial, son agendas personales,`no es nada oficial. Aquí aplicam lo que los investigadores llaman la "redundancia de indicios". Yo tengo una anotación que dice "Reunión con PS". ¿Tengo algo más en la causa que indique que se reunieron? ¿Aparece en algún móvil, en algun documento, en alguna conversacion que se realizó esa cita? Así que por si sola no tienen ninguna carga probatoria, pero si va sumando sí, Es lo que ocurrió con M. Rajoy con Gurtel, que no se pudo confirmar nada más que una nota.

Pasó algo parecido con las llamadas agendas de Villarejo.

Efectivamente. El apuntaba cosas realies y percepciones. Y de hecho, parte de las anotaciones que hace Leire Díez corresponde en realidad a copias de esas agendas de Villarejo, porque las estaba estudiando.